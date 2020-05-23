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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 23 أيار 2020 04:11 م

الطائي: حكومة عبد المهدي كبلت الحكومة الجديدة بالتزامات لا تقوى عليها مالياً

مجاهد الطائي
أكد الخبير السياسي، مجاهد الطائي، أن حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، كبلت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بالتزامات مالية لا تقوى عليها مالياً.

وقال الطائي في تصريح صحفي، إن "حكومة عبد المهدي وظفت المئات من الشباب بطريقة فوضوية لتهدئة الانتفاضة، بدلا من محاربة الفساد واعادة الأموال المنهوبة، مما أدى لمزيد الترهل وتكبيل الحكومة الجديدة بالتزامات لا تقوى عليها ماليا".

وأوضح أن "الحلول الفاشلة تزيد من نكبة النظام السياسي، هي معاول هدم وليست لبنات بناء يا أولو الميليشيات".
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