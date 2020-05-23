الداخلية المصرية تعلن مقتل 21 إرهابياً في هجومين بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، مقتل 21 إرهابياً في هجومين بشمال سيناء.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من احدى المزارع بشمال سيناء مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

وأضافت، أنه تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل اطلاق الرصاص مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل 14 إرهابياً في مزرعة بمنطقة بئر العبد، اتخذها الإرهابيون بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط، إضافة إلى مقتل 7 عناصر في أحد المنازل بتوقيت متزامن، مشيرةً، إلى إصابة ضابطين خلال التعامل مع العناصر الإرهابية.