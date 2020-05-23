ناقلات النفط الإيرانية تقترب من فنزويلا

ذكرت وسائل إعلام عالمية، أنه من المتوقع وصول أول ناقلة نفط إيرانية تحمل وقوداً إيرانياً لفنزويلا، ستصل غدا الأح. إلى مياه البلد الجنوب أمريكي.

وبحسب بيانات تتبع السفن، فإن الناقلات الإيرانية عددها 5، وتسببت الشحنات في مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن كلتا الدولتين خاضعتان لعقوبات أمريكية.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده أجرت الخميس تجربة صواريخ في جزيرة بانتظار وصول ناقلات النفط الإيرانية التي يفترض أن تسلم محروقات إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال مادورو، في لقاء مع القيادة العسكرية العليا نقل التلفزيون الحكومي وقائعه: "شهدنا تدريبات عسكرية على جزيرة لا أورشيلا مع تجربة صواريخ بدقة قصوى للدفاع عن مياهنا وسواحلنا". لكنه لم يذكر السفن الإيرانية.

واحتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، بالإعلان عن قرب وصول ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى بلده في شحنة حذرت طهران واشنطن من عرقلتها بتحركات للبحرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

وتفيد معلومات نشرتها وسائل إعلام أن 5 ناقلات نفطية غادرت إيران في الأيام الأخيرة متوجهة إلى جزر الكاريبي الفنزويلية حيث أعلنت الولايات المتحدة في مطلع إبريل عن تعزيز مراقبتها للجريمة المنظمة في هذه المنطقة ونشرت سفناً حربية وقطعا أخرى لهذه الغاية.