بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 23 أيار 2020
آخر الأخبار
ناقلات النفط الإيرانية تقترب من فنزويلا وزير الداخلية يصل كركوك لبحث مواجهة خطر داعش الإرهابي الزيادي يكشف لقاء بين الكاظمي و16 نائبا من البصرة لبحث قضية مرشح وزارة النفط تطالب الكاظمي بالكشف عن هوية الميليشيات.. الأمم المتحدة: مقتل 490 متظاهرًا واختفاء 25 في تظاهرات العراق بومبيو: الشعب العراقي يستحق حكومة خالية من الفساد ومسؤولة عن احتياجاته نائب سابق: توافق سياسي بين القوى الكردية والسنية لمنع إسقاط برهم صالح والحلبوسي التحالف الدولي: لدينا 8000 جندي من 30 جنسية في العراق أنصار ميليشيا "ثأر الله" يقتحمون مقرهم في البصرة أمام القوات الأمنية نشطاء يطالبون بإزالة صور رموز الإرهاب من بغداد.. وصمت حكومي وميليشيات إيران تصر على بقائها العيد الأحد بـ17 دولة عربية والسبت بدولتين..و3 تستطلع اليوم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 23 أيار 2020 02:50 م

ناقلات النفط الإيرانية تقترب من فنزويلا

ناقلة نفط

ذكرت وسائل إعلام عالمية، أنه من المتوقع وصول أول ناقلة نفط إيرانية تحمل وقوداً إيرانياً لفنزويلا، ستصل غدا الأح. إلى مياه البلد الجنوب أمريكي.

وبحسب بيانات تتبع السفن، فإن الناقلات الإيرانية عددها 5، وتسببت الشحنات في مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن كلتا الدولتين خاضعتان لعقوبات أمريكية.
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده أجرت الخميس تجربة صواريخ في جزيرة بانتظار وصول ناقلات النفط الإيرانية التي يفترض أن تسلم محروقات إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال مادورو، في لقاء مع القيادة العسكرية العليا نقل التلفزيون الحكومي وقائعه: "شهدنا تدريبات عسكرية على جزيرة لا أورشيلا مع تجربة صواريخ بدقة قصوى للدفاع عن مياهنا وسواحلنا". لكنه لم يذكر السفن الإيرانية.

واحتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، بالإعلان عن قرب وصول ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى بلده في شحنة حذرت طهران واشنطن من عرقلتها بتحركات للبحرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

وتفيد معلومات نشرتها وسائل إعلام أن 5 ناقلات نفطية غادرت إيران في الأيام الأخيرة متوجهة إلى جزر الكاريبي الفنزويلية حيث أعلنت الولايات المتحدة في مطلع إبريل عن تعزيز مراقبتها للجريمة المنظمة في هذه المنطقة ونشرت سفناً حربية وقطعا أخرى لهذه الغاية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التحالف الدولي

واشنطن تعلن قتل قياديين بداعش الإرهابي في سوريا 23 أيار 2020 10:22 ص

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

الجيش الليبي يقصف تمركزا لمليشيات السراج جنوبي طرابلس 22 أيار 2020 04:14 م

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

الداخلية المصرية تضبط خلية إخوانية على صلة بـ"الجزيرة" القطرية 22 أيار 2020 04:10 م

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

خامنئي يحرض أذرعه وميليشياته الإرهابية ويهاجم الأنظمة العربية في كلمته بـ“يوم القدس“ 22 أيار 2020 11:52 ص

667c969a-b859-44c7-96dd-cd354278b058

إيران : سنكون أمام موجة ثانية من كورونا يصعب السيطرة عليها 21 أيار 2020 12:39 م

نتنياهو

نتنياهو يرد على خامنئي: أي نظام يهدد إسرائيل سيواجه خطرا مماثلا 21 أيار 2020 09:23 ص

خامنئي

خامنئي يؤجج الفتن والصراعات: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل !! 21 أيار 2020 09:18 ص

محكمة

القضاء الإيراني يحكم بالسجن على نائبين بقضايا فساد 19 أيار 2020 02:57 م

التعليقات