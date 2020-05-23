تشكيك وتوعد برلماني بشأن تحويل 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان!



شكك عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلدوي ، بحقيقة تحويل 400 مليار دينار الى اقليم كردستان، مرجحا ان تكون القضية مجرد تشويش او تحريك لجس نبض الكتل والرأي العام.



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان ما تم تسريبه عن تحويل مبلغ 400 مليار دينار الى الاقليم من قبل حكومة الكاظمي لايمكن لنا نفيه او اثباته ، وان الشكوك التي تولدت لدينا تحتاج الى تدقيق مع الحكومة ووزارة المالية للتأكد منها ".



واضاف :" ان مجلس النواب سيحاسب الحكومة بشدة اذا ما صحت المعلومة ، واذا كانت غير صحيحة فعلى الحكومة الاعلان والتوضيح بشكل شفاف".



وكانت وسائل اعلام كردية نقلت عن مصدر في مجلس وزراء الاقليم :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تحويل مبلغ 400 مليار دينار الى اقليم كردستان"..



وجاء هذا التصريح بعد 48 ساعة فقط على اعلان الكاظمي ان الميزانية خاوية...