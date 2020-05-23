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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 23 أيار 2020 02:06 م

التخطيط : هذا ما تم بحثه مع البنك الدولي

التخطيط

كشفت وزارة التخطيط، عن ابرز الملفات التي تمت مناقشتها مع ممثل البنك الدولي.

وقال وزير التخطيط خالد بتال، في تصريح صحفي :" ان الاجتماع مع ممثل البنك الدولي لم يتناول الاقتراض الجديد ، انما كان مخصصا لبحث تفعيل المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي قبل الازمة المالية والصحية الحالية"، لافتا الى :" ان الاجتماع شهد ايضا بحث الاموال المتاحة من قبل البنك  للعراق".

واضاف بتال انه " بحث ايضا مع ممثل البنك بعض الاشكالات الحالية بين البنك وبعض الوزارات القطاعية المستفيدة من المشاريع وكيفية حلها في ضوء عدم اقرار قانون الموازنة الذي يمثل الغطاء القانوني لتلك المشاريع".
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