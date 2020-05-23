التخطيط : هذا ما تم بحثه مع البنك الدولي



كشفت وزارة التخطيط، عن ابرز الملفات التي تمت مناقشتها مع ممثل البنك الدولي.



وقال وزير التخطيط خالد بتال، في تصريح صحفي :" ان الاجتماع مع ممثل البنك الدولي لم يتناول الاقتراض الجديد ، انما كان مخصصا لبحث تفعيل المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي قبل الازمة المالية والصحية الحالية"، لافتا الى :" ان الاجتماع شهد ايضا بحث الاموال المتاحة من قبل البنك للعراق".



واضاف بتال انه " بحث ايضا مع ممثل البنك بعض الاشكالات الحالية بين البنك وبعض الوزارات القطاعية المستفيدة من المشاريع وكيفية حلها في ضوء عدم اقرار قانون الموازنة الذي يمثل الغطاء القانوني لتلك المشاريع".