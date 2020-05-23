المالية : رسم الموازنة خاطئ ويفتقر للنظرة الاقتصادية



انتقدت وزارة المالية طريقة رسم الموازنة ، ووصفتها بانها :" خاطئة وتفتقر للنظرة والرؤية الاقتصادية والواقعية ،وهي عبارة عن جمع ارقام وكل سنة تضاف عليها ارقام جديدة ".



وقال وزير المالية عبد الامير علاوي،في تصريح صحفي :" ان مشكلة الموازنة كبيرة بسبب الرواتب والمخصصات ونفقات الدولة المرتبطة بالاستحقاقات القانونية، حيث تشرع قوانين دون اخذ اثرها المالي، مثل زيادة الرواتب، او توسيع الشبكة الاجتماعية، او زيادة المخصصات او التقاعد ، وجميع تلك الامور تنعكس على الموازنة ".



واضاف الوزير :" يجب ان لا نعول على ارتفاع اسعار النفط ، ويجب الاعتماد على الموارد والامكانيات الذاتية ا محورا رئيسا للاقتصاد"، مشيرا الى :" ان الحكومة الآن تسيّر الموازنة على اساس موازنة 2019 المقسمة على اثني عشر شهرا، وحسب هذه الارقام الفجوة كبيرة جدا في ظل هبوط الاسعار".



وبين علاوي :" ان العراق لا يمتلك صمامات امان مثل الموجودة بالخليج ، وهو ما يدفع الحكومة للتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن صندوق النقد عنده نوع من الدعم الفوري قائم على اجراءات فنية، تتطلب ربما اشهرا، بينما المشكلة المالية عندنا آنية تتطلب معالجة سريعة جدا".