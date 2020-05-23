حداد : ترشيح فؤاد حسين للخارجية محسوم من الديمقراطي الكردستاني



كشف نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ، عن حسم الحزبين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، مرشحيهما لمنصبي وزيري الخارجية والعدل في الحكومة الاتحادية.



وقال حداد في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية الكردية حسمت مرشحيها لوزارتي الخارجية والعدل"، مبينا :" ان مرشح الديمقراطي لوزارة الخارجية هو فؤاد حسين، والاتحاد الوطني ايضاً قدم مرشحه للعدل الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني :"اننا الآن ننتظر حسم الوزارات الباقية من قبل الاطراف السياسية العراقية".



يذكر ان فؤاد حسين تم رفضه من قبل اغلب الكتل البرلمانية السنية والشيعية ، على خلفية سوء ادارته لوزارة المالية في حكومة عادل عبد المهدي واتهامه بتسريب اموال طائلة الى اقليم كردستان ..