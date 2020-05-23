سائرون : قانون الانتخابات يجب أن يكون على رأس أولويات البرلمان

أكد تحالف "سائرون" :" ان قانون الانتخابات يجب ان يكون على رأس اولويات البرلمان بعد عيد الفطر ".



وقال النائب عن التحالف صادق السليطي في تصريح صحفي :" ان جلسات البرلمان يجب ان يعاد تنظيمها بعد عيد الفطر المبارك ، ونرى ان اهم قانون يجب مناقشته واقراره بشكل نهائي هو قانون الانتخابات ، الذي لم يصادق عليه البرلمان بشكل نهائي”.



واضاف:" ان القانون يحتاج الى اكمال جداول الدوائر المتعددة وتقديمها الى رئاسة الجمهورية ، وبعد الانتهاء من آلية الجداول يبدأ عمل المفوضية ويتم حساب خطة الدوائر الانتخابية ويحدد موعد الانتخابات ".