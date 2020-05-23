وزير الداخلية يصل كركوك لبحث مواجهة خطر داعش الإرهابي

وصل وزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى محافظة كركوك.



ومن المقرر أن يجري الغانمي اجتماعات مع قادة في الأجهزة الامنية لبحث الأوضاع في كركوك بعد تزايد الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في المحافظة.



يذكر أن كركوك تعد واحدة من أكثر المحافظات تعرضاً لهجمات داعش في الآونة الأخيرة.