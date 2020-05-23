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السبت, 23 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 23 أيار 2020 01:26 م

وزير الداخلية يصل كركوك لبحث مواجهة خطر داعش الإرهابي

وزير الداخلية عثمان الغانمي
وصل وزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى محافظة كركوك.

ومن المقرر أن يجري الغانمي اجتماعات مع قادة في الأجهزة الامنية لبحث الأوضاع في كركوك بعد تزايد الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في المحافظة.

يذكر أن كركوك تعد واحدة من أكثر المحافظات تعرضاً لهجمات داعش في الآونة الأخيرة.
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