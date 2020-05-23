الزيادي يكشف لقاء بين الكاظمي و16 نائبا من البصرة لبحث قضية مرشح وزارة النفط

كشف النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، اليوم السبت ، عن لقاء بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و16 نائبا من المحافظة لبحث قضية مرشح وزارة النفط، فيما عد انسحاب ثمانية نواب لا قيمة له.



وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن أعضاء مجلس النواب الـ١٦ المتبقين سيلتقون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، لبحث مسألة مرشح وزارة النفط.



وأضاف أن عملية الانسحاب قرار متروك للنائب لكن لا يحق لهم الاعتراض على المرشحين الخمسة الذين رفعت أسمائهم بتوافق جميع النواب.



وأشار الزيادي إلى أن عملية الانسحاب ومطالبة تخويل رئيس الوزراء اختيار شخصية لوزارة النفط لا قيمة لها.