نائب :الكاظمي اختار ستة مرشحين وطرحهم على الكتل السياسية لشغل الحقائب الشاغرة باستثناء النفط

أعلن النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر ، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخص واختار ستة مرشحين وطرحهم على الكتل السياسية لشغل الحقائب الشاغرة في حكومته.

وقال شاكر، في تصريح صحفي، إن "ستة مرشحين اختارهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وطرحهم على الكتل السياسية لشغل الوزارات الشاغرة في حكومته من أصل 7 حقائب وزارية شاغرة.

وأضاف، أن "وزارة النفط لم يحسم أمرها حتى اللحظة، لان هناك عدة اسماء قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء الكاظمي"، مشيراً إلى أن "الكتل السياسية بانتظار موعد عقد جلسة التصويت التي من المؤمل ان تعقد بعد عيد الفطر.