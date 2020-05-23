الهجرة توزع اكثر من 36 الف حصة غذائية للعوائل النازحة بدهوك

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (36038) حصة من المواد الاغاثية بين النازحين المتواجدين في المخيمات وخارج المخيمات بمحافظة دهوك.



وقالت مسؤولة محافظات اقليم كردستان في الوزارة عليا حسين البزاز " بحسب بيان للوزارة ان كادر فرع الوزارة في المحافظة وزع في الاسبوع الماضي (36038) حصة من المساعدات على النازحين تمثلت بالسلات الغذائية والصحية " .



واوضحت البزاز ان هذه المساعدات التي قدمتها الوزارة تمثلت (11152) حصة اغاثية للنازحين في مخيم آسيان و(6928) حصة اغاثية بين النازحين في مخيم مام رشان و( 6368) حصة اغاثية للنازحين في مخيم شاريا ، فضلا عن توزيع (5732) حصة اغاثية للنازحين في مخيم خانكي اضافة الى توزيع ( 3830) للاسر النازحة في مخيمي شيخان ومامليان ، مشيرة الى ان كادر الفرع وزع ايضا (1600) حصة اغاثية للاسر النازحة والساكنة في مركز قضاء عقرة الى جانب توزيعه ( 382) حصة اغاثية للعوائل النازحة والساكنة في ناحية قصروك .

