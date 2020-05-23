وزير المالية: هناك 50 إلى 100 ألف موظف فضائي يتقاضون رواتب حكومية

كشف وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، عن وجود ما بين 50 الى 100 الف موظف فضائي يتقاضون رواتب حكومية.



وقال علاوي ان "البلد أصبح متخماً بالموظفين ولا توجد موارد للتعيين او التعاقد".



وأوضح وزير المالية انه "ولتأمين الرواتب بشكل كامل نحتاج وصول سعر البرميل الى 55 دولاراً، ولا يمكن التوقع بأسعار السوق النفطية وكل المؤشرات بان اسعار النفط لا تتجاوز 40 -45 دولارا كأفضل حال وهذا بعد نحو سنتين.



وتابع "نعيش الآن انهياراً في الطلب على النفط لكنه بدأ يزداد وينمو مؤخراً ونحتاج الى تضامن الشعب والظرف المالي في حكومة حيدر العبادي افضل بكثير من هذه الحكومة.



وحذر علاوي من خطورة طبع العملة على الاقتصادي العراقي مبينا ان "طبع الأموال في العراق من دون ضوابط قد يؤدي الى إنهيار للعملة أمام الدولار كما حصل في لبنان.



وأضاف ان "الوزارات الامنية والكهرباء تستهلك نسبة كبيرة من الموازنة المالية" مشيراً الى ان "95% من الشعب لا يدفع فواتير الكهرباء ويعتبر المواطنون الطاقة كهبة له" متوقعاً ان "تستمر الأزمة المالية عام الى عام ونصف".