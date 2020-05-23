نائب : حكومة الكاظمي لن تنجح إلا بمعالجة فشل وفساد أمانة ومحافظة بغداد

قال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علاء الربيعي ان اي نجاح لحكومة مصطفى الكاظمي لن يتحقق الا بمعالجة الفشل والنهوض بواقع الخدمات المنهار أصلاً.



واوضح الربيعي في بيان ، ان "مشكلة الخدمات تحولت بمرور الزمن الى معضلة بنيوية في جسد الدولة العراقية لانها على تماس مباشر بحياة العراقيين ولكون الحكومات السابقة لم تول هذا الملف الاهتمام المطلوب الامر الذي أدى الى تراجع البنى التحتية في جميع المجالات وفاقم من مستوى التدني في تقديم الخدمة المطلوبة".



وطالب "حكومة الكاظمي بإجراء إصلاحات جذرية في هيكل المؤسسات الخدمية وعلى رأسها أمانة بغداد التي أخفقت في تقليل معاناة البغداديين وأخذ الفساد ينخر جسدها البالي من خلال وجود بعض المسوولين معروفين بفسادهم وفشلهم في تقديم الخدمة".



ودعا الربيعي الى "فتح جميع الملفات المتعلقة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة بسبب فساد بعض الشخصيات المتنفذة في محافظة بغداد وأمانتها التي تحولت جزء من بلدياتها الى مافيات فساد علنية".



واشار الى ان "محافظة وأمانة بغداد كان بامكانها تغيير واقع العاصمة لو عملتا بشكل صحيح حتى في ظل الظروف الاستثنائية ولكن انشغال مسؤوليها بعقد الصفقات الشخصية أدى الى انهيار تلك المؤسسات التي باتت بحاجة لمعالجات جذرية وفورية".



وأوضح ان "لجنة الخدمات النيابية شكلت لجنة للوقوف على المشاريع المتوقفة والمتلكئة لمحاسبة المقصرين ومحاولة اعادة العمل بها بأسرع وقت ممكن".