الصيهود : ترشيق وإلغاء البعثات الدبلوماسية العراقية أهم من استقطاعات رواتب الموظفين البسطاء

أكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان عملية ترشيق والغاء البعثات الدبلوماسية العراقية اهم من استقطاعات رواتب الموظفين البسطاء.



وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة الخارجية اعادة النظر بالبعثات الدبلوماسية العراقية في عدد من دول العالم والتي لا تعدو كونها حلقة زائدة واحد ابواب الفساد الذي يثقل كاهل الموازنة من خلال صرف رواتب خيالية للسفراء وطواقم السفارات الذين يكون عددهم اكثر من عدد الجاليات العراقية في بعض الدول ".



واضاف : من غير الممكن للحكومة فتح سفارات للعراق في دول ليس لنا معها اي تبادل تجاري و تخلو من الجاليات العراقية او وجودها يكون شحيحا وتصرف رواتب ومخصصات ونثريات كبيرة دون اعادة النظر فيها في حين تذهب باتجاه استقطاع رواتب الموظفين البسطاء والكادحين ، مطالبا بضرورة اعلان ثورة عارمة على الفساد والمفسدين.