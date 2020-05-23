وزير المالية يعلن عن الاتفاق مع السعودية على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين

أعلن وزير المالية علي علاوي عن الاتفاق مع السعودية على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين.



وقال علاوي في تغريدة له على تويتر : خلال لقائي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق و السعودية، وتطوير سوق الطاقة بالاضافة الى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق.