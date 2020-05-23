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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 أيار 2020 12:51 م

وزير المالية يعلن عن الاتفاق مع السعودية على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين

عبد-الامير-علاوي
أعلن وزير المالية علي علاوي عن الاتفاق مع السعودية على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين. 

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر : خلال لقائي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق و السعودية، وتطوير سوق الطاقة بالاضافة الى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق.
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