مع تزايد طوابير العاطلين .. أكثر من 300 الف عامل غير شرعي من بنجلاديش في العراق !



كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود اكثر من ٣٠٠ الف عامل "غير شرعي "من بنغلاديش في البلاد.



وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح صحفي :" ان الوزارة ، من خلال متابعتها للعمالة الاجنبية في البلاد ، رصدت وجود اكثر من ٣٠٠ الف عامل من بنغلاديش ، دخلوا البلد دون تراخيص او موافقات رسمية".



واضاف :" ان الوزارة اوعزت الى الجهات المعنية بمنع دخول العمالة البنغلاديشية مجددا الى البلاد لكثرة اعدادهم ومنافستهم للعمالة المحلية، لاسيما في ظل وجود الازمة التي يمر بها البلد بارتفاع اعداد البطالة وعدم توفر فرص عمل في السوق المحلية ، مما يثقل عبء الاقتصاد المحلي ".