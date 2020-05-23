لجنة نيابية : توجه لإعادة تفعيل المشاريع المعطلة

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن وجود توجه لاعادة تفعيل المشاريع الكبيرة المعطلة.



وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي في تصريح صحفي :" ان اللجنة تعمل على تفعيل المشاريع الاستثمارية المعطلة ، من خلال ايجاد حلول بالتباحث مع الحكومة الحالية ".



واضاف الموسوي :" ان لجنة الاقتصاد والاستثمار ناقشت قوانين مهمة ، منها قانون الشركات وقانون الاستثمار الصناعي وتمت قراءة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، مبيناً :" ان اللجنة تناقش في الوقت الحاضر قانون مجلس الاعمار العراقي الذي تعول عليه الدولة".



واوضح :" ان اللجنة لها دور رقابي وتم تقديم 76 ملفاً حول شبهات فساد، واشراك رئاسة الوزراء والامن الوطني في بعضها".