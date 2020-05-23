العراق يقرر "التعايش" مع كورونا

أكد وزير الصحة حسن التميمي:" ان جميع الارقام التي تعلن بشأن اصابات فايروس كورونا صحيحة " ، فيما اشار الى اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع كورونا وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.



وقال التميمي في مؤتمر صحفي :" ان جميع ارقامنا التي تعلن من قبلنا بعدد الاصابات بكورونا صحيحة ، ويتم اعلانها تحت اشراف الصحة العالمية".



واضاف: "اننا اتخذنا قرارا بامكانية ان نتعايش مع كورونا ويتم اتخاذ الوقاية وتفتح الدوائر والجامعات والمدارس".



وتابع الوزير :" ان نتائج اختبارات كورونا باشراف منظمة الصحة العالمية ، وليس للوزارة شيء تخفيه . ونسعى لزيادة عمليات الفحص لتصل لعشرة الاف فحص يوميا للسيطرة عليه".