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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 23 أيار 2020 12:10 م

بومبيو: الشعب العراقي يستحق حكومة خالية من الفساد ومسؤولة عن احتياجاته

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "حديث عظيم مع رئيس الوزراء العراقي، من الأهمية بمكان أن يبدأ تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي الذي يستحق حكومة خالية من الفساد، ومسؤولة عن احتياجاته، تلتزم بالتغلب على الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين.    
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