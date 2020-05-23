التحالف الدولي: لدينا 8000 جندي من 30 جنسية في العراق

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كيكنز، اليوم السبت، عن تعرض القوات الأميركية منذ بداية العام ولغاية الآن لنحو 20 هجوما مسلحا، مبينا التحالف الدولي لديه نحو 8000 جندي من 30 جنسية في العراق.



وقال كيكنز في تصريح متلفز، إن التحالف الدولي لديه 8000 ألف مقاتل في العراق وهم من 30 جنسية بينهم قوات من الأردن والكويت ومصر والبحرين، موضحا أن التحالف أوقف جميع النشاطات التدريبية للقوات العراقية بسبب فيروس كورونا.



وأضاف، أن القوات الأميركية التي انسحبت من القائم وأبو غريب والقيارة انتشرت في قواعد بغداد وأربيل لغرض التدريب والدعم في المستقبل، مبينا أن الجيش الأميركي لا يمتلك أي جندي في جنوب العراق.

