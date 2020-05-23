أنصار ميليشيا "ثأر الله" يقتحمون مقرهم في البصرة أمام القوات الأمنية

اقتحم مجموعة من أنصار ميليشيا حركة "ثأر الله" في وقت متقدم من صباح اليوم السبت مقر الحركة في محافظة البصرة والذي تم اخلاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وأودى إطلاق نار من قبل مسلحين في مكتب ميليشيا "ثأر الله"، بحياة متظاهر من أهالي البصرة في 13 آيار الحالي، ما دفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى توجيه قوة عسكرية لاعتقال المسلحين وإغلاق المقر.



وأظهر تسجيل فيديو تداوله ناشطون أن أنصار ميليشيا الحركة تمكنوا من الدخول إلى المقر بعد إن تدافعوا مع القوات الأمنية التي لم تستطع من منعهم.



وبحسب التسجيل، فإن أنصار الحركة دخلوا إلى باحة المقر الذي تحول إلى بناية أمنية باسم "فوج حفظ القانون" وبدأوا يرددون هتافات حماسية ضد من يعاديهم.





