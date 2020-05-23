المالية النيابية : إعداد موازنة 2021 يجب أن يبدأ بعد شهرين من الآن



اكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو:" ان الحكومة ينبغي ان تبدأ باعداد موازنة 2021 في تموز المقبل، مايحتم عليها انجاز موازنة 2020 بالسرعة الممكنة، نافيا في الوقت ذاته ان تكون هناك تقديرات رقمية بشأن عجز الموازنة.



وقال القدو في تصريح صحفي :" ان تشريع قانون موازنة 2020 يحتاج الى سرعة بالانجاز ، اذ ان الحكومة يجب ان تبدأ بعد شهرين من اليوم بمناقشة موازنة العام المقبل".



واضاف :" ان العجز الموجود في الموازنة مازال غير معلوم، ولايمكن التكهن بهذا الامر في ظل الازمة وانخفاض اسعار النفط، اذ تحتاج الموازنة الى دراسة جديدة من الحكومة وانجاز سريع لتقديمها الى البرلمان".



وبين :" ان الحكومة ، في حال اكمالها موازنة العام الجاري ، فأن البرلمان سيصوت على موازنة تقشفية، على الرغم من ان السلطة التشريعية لايوجد لديها علم بكمية العجز الذي تعانيه الموازنة ".