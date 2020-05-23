الكمامة بأهمية الغذاء

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة الى توزيع الكمامات الواقية من فايروس كورونا ضمن مفردات البطاقة التموينية.



وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على "تويتر": "توزيع الكمامات للطبقات الفقيرة والمناطق الشعبية عن طريق البطاقة التموينية وتحديد سعرها في الاسواق ودعم صناعتها وطنيا ثم معاقبة من لا يلتزم بلبسها في الاماكن العامة".



واضاف: "يجب ان يكون ذلك جزءا من استراتيجية السيطرة على الوباء كما فعلت اغلب الدول التي نجحت في ذلك".