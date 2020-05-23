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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 أيار 2020 10:48 ص

صفاء هادي يشارك في حملة الاتحاد الاسيوي لايقاف انتشار فاروس كورونا

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
شارك نجم المنتخب الوطني   لكرة القدم، صفاء هادي،  في الحملة التي اطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس في جميع  ارجاء العالم على القيام بدورهم في ايقاف انتشار فايروس كورنا المستجد (كوفيد-19).
وقال هادي، المحترف  في نادي "كريليا سوفيتوف" الروسي: " خلال الاشهر القليلة الماضية  شكلت تضحيات العاملين في مجال الصحة والعاملين في الوظائف الاساسية ، مصدر الهام لكل الناس، واريد ان  اعبر عن امتناني الكبير  للعاملين في الخطوط الامامية والذين يخاطرون بحياتهم من اجل انقاذ الآخرين".

واضاف: " ادعو الجميع لاتباع نصائح السلطات الصحية المحلية، والمحافظة على الروح الايجابية، كي نواصل القيام بدورنا في كسر سلسلة انتشار المرض، ودعم الطواقم الطبية التي تكافح انتشار هذا الوباء العالمي".


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