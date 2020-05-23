مبعوث رئيس الوزراء يكشف عن محاور زيارته إلى السعودية

كشف مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية .



وقال علاوي في تصريح صحفي إن الهدف من زيارته إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات"، لافتا إلى أن "المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري.