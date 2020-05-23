الكاظمي وبومبيو يبحثان هاتفياً الأزمة الاقتصادية وتحضيرات الحوار الاستراتيجي

أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان الكاظمي وبومبيو ناقشا الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار النفط، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي، وسبل معالجة تداعيات ذلك.

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا ايضا التحضيرات للبدء بالحوار الإستراتيجي بين البلدين.

