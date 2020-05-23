الحلبوسي يوجه دعوة إلى شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة إلى شيخ الأزهر الشريف لزيارة العراق.



وذكر مكتبه الاعلامي ان : رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجرى اتصالا هاتفيا بفضيلة شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، قدَّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى أن يحفظ أمتنا والإنسانية ويرفع عنها البلاء والوباء.



وأبدى الحلبوسي كل التقدير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف، موجِّهاً دعوة إلى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب لزيارة العراق، فيما وعد الأخير بتلبيتها في أقرب وقت، مؤكداً أن زيارة مجلس النواب العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.