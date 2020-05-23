العيد الأحد بـ17 دولة عربية والسبت بدولتين..و3 تستطلع اليوم

أعلنت عدد من الدول العربية، مساء أمس الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون بذلك يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت السعودية ومصر والإمارات والكويت والأردن والوقف السني في العراق أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان، مشيرة إلى أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي السعودية، أعلنت المحكمة العليا تعذر رؤية هلال شوال مساء الجمعة، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية تعذر رؤية هلال شوال مساءً، وعليه يكون السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي أبوظبي، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وفي القاهرة، أعلن مفتي مصر شوقي علام، في بيان، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام العيد.

وفي عمان، أعلن مفتي عام الأردن، عبد الكريم الخصاونة، في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ‎، في كلمة متلفزة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

وفي دمشق، أعلن القاضي الشرعي الأول، في بيان، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون الأحد أول أيام عيد الفطر.



وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، في مؤتمر صحفي، أن الأحد أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون السبت هو المتمم لشهر رمضان.



وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم (الجمعة)، وعليه فإن السبت هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ويكون الأحد أول أيام عيد الفطر".



وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في بيان، أن السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر. واتفقت دار الإفتاء، التابعة لحكومة الحوثيين، في موعد العيد؛ حيث أعلنت في بيان أنه سيكون الأحد.

وفي طرابلس، أعلن مفتي ليبيا الصادق الغرياني، في كلمة متلفزة، أن الأحد هو أول أيام العيد نظرا لتعذر رؤية شهر هلال شوال مساء الجمعة، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بهذا الخصوص.

ويحل عيد الفطر هذه السنة بالتزامن مع جائحة كورونا التي تواصل الانتشار في العالم، وتفرض عددا من الإجراءات الصحية.

وخلافا للسنوات السابقة، فإن صلاة العيد لن تؤدى هذه السنة في المساجد والمصليات، حرصا على سلامة المواطنين والمواطنات.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر ذكرت أنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها في المساجد والساحات، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.

وتابعت: "ويجوز أيضا أن يصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يؤديها المسلم منفردا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار".