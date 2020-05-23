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السبت, 23 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 أيار 2020 10:25 ص

الصحة: تسجيل (٨٧) إصابة بكورونا في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في البصرة
سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة (٨٧) إصابة بكورونا  في العراق  خلال  الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات توزعت  كما يلي  بغداد/ الرصافة: ٢٦
بغداد/ الكرخ: ٢١
مدينة الطب: ١
البصرة: ٢
النجف: ١
السليمانية: ٥
اربيل: ٥
ديالى: ٤
كربلاء: ٣
المثنى: ٦ 
نينوى: ١ 
ذي قار: ١٢

 واضافت ان حالات الشفاء بلغت : ٤٩ حالة ،  موزعة كما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٠
بغداد / الكرخ: ١٦
مدينة الطب: ١١
البصرة: ٩
ذي قار: ٣

 واشارت الى ان عدد الوفيات بلغ  : ٧ حالات موزعة كالتالي: 
٥ حالات في بغداد/ الرصافة
حالتان في مدينة الطب

واوضحت  ان مجموع الإصابات  بلغ :  ٣٩٦٤ ومجموع حالات الشفاء:   ٢٥٣٢ والراقدين الكلي:  ١٢٨٥ مجموع الوفيات:   ١٤٧

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