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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 23 أيار 2020 10:18 ص

نائب عن البصرة يطالب رئيس الوزراء بالإسراع في صرف رواتب موظفي وزارة الكهرباء

رواتب
طالب النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصرف رواتب موظفي الكهرباء و العقود و الاجور اليومية لاسيما دوائر المنطقة الجنوبية ممن لم يستلموا   رواتبهم لثلاثة اشهر.

وأكد عبد الصمد في بيان ان "التأخير في صرف الرواتب لهذه الشريحة الكبيرة أمر خطير وقد يؤدي الى تداعيات على أصعدة مختلفة.

وأشار الى "ضرورة حلحلة هذا الملف بأسرع وقت والأخذ بنظر الاعتبار الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها الكثيرون من هؤلاء الموظفين داعيا رئيس الوزراء الى إنهاء معاناة هذه الشريحة.
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