درجال يتدخل لحل الازمة بين التطبيعية والاندية





اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تدخل الوزير عدنان درجال لحل الازمة بين تطبيعية اتحاد الكرة والاندية بشأن استئناف الدوري الممتاز .



وذكر المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة، في بيان صحفي :" ان درجال اجتمع بممثلي ادارات تسعة اندية رياضية ، بحضور رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان وامين سر الهيئة محمد فرحان ، لحل الازمة الحاصلة بين التطبيعية والاندية بشأن موعد استئناف دوري الكرة الممتاز ".



واوضح انه :" تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الرياضية ، اولها دوري الكرة للموسم الحالي واستمراريته في ظل ازمة جائحة كورونا ، وما يتم العمل به في العالم ".



واشار الوزير ، بحسب البيان ، الى :" ان الموعد الافتراضي لعودة الدوري في شهر تموز المقبل ، سيأخذ بالحسبان جميع المتغيرات على الساحة بما فيها رأي خلية الازمة الحكومية وتصوراتها ".



واكد درجال :" ان جماهيرنا الرياضية ترنو ببصرها صوب منتخبنا الوطني وتتطلع الى تحقيق حلم التأهل الى كاس العالم ، وهذا الامر يحدث بتضافر جهودنا جميعا كمؤسسات رياضية وجماهير داعمة للمنتخب ".

