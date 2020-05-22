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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 04:55 م

درجال يتدخل لحل الازمة بين التطبيعية والاندية

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درجال يتدخل لحل الازمة بين التطبيعية والاندية


اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن  تدخل  الوزير عدنان درجال  لحل الازمة بين تطبيعية اتحاد الكرة والاندية بشأن استئناف الدوري الممتاز .

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة، في بيان صحفي :"  ان درجال  اجتمع بممثلي ادارات تسعة اندية رياضية ، بحضور رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان وامين سر الهيئة محمد فرحان ، لحل الازمة الحاصلة بين التطبيعية والاندية بشأن موعد استئناف دوري الكرة الممتاز ".

واوضح  انه :" تمت  خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الرياضية ،  اولها دوري الكرة للموسم الحالي واستمراريته في ظل ازمة جائحة كورونا ، وما يتم العمل به في العالم ".

واشار الوزير ، بحسب البيان ، الى :" ان الموعد الافتراضي لعودة الدوري في  شهر تموز المقبل ، سيأخذ بالحسبان جميع المتغيرات على الساحة بما فيها رأي خلية الازمة الحكومية وتصوراتها ".

واكد درجال :" ان جماهيرنا الرياضية ترنو ببصرها صوب منتخبنا الوطني وتتطلع الى تحقيق حلم التأهل الى كاس العالم ، وهذا الامر يحدث بتضافر جهودنا جميعا كمؤسسات رياضية وجماهير داعمة للمنتخب ".
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