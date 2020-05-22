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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 04:52 م

سائرون : الايام كفيلة بكشف مدى جدية الكاظمي في ملف المتظاهرين

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سائرون : الايام كفيلة بكشف مدى جدية الكاظمي في ملف المتظاهرين


رأى النائب عن تحالف "سائرون" جواد حمدان :" ان الايام المقبلة كفيلة بكشف مدى جدية حكومة مصطفى الكاظمي في التعامل مع ملف المتظاهرين بشكل منصف".

وقال حمدان في تصريح صحفي :" ان ملف المتظاهرين موكل لرئيس الوزارء، وما ان كان سيعتمده كاولوية او سيؤجل لوقت آخر حسب تطبيق البرنامج الحكومي"، مبينا : " ان الايام المقبلة ستكون كفيلة بكشف جدية الحكومة في التعامل مع ملف المتظاهرين بشكل منصف".

واضاف :" ان عمل الحكومة مازال في بدايته، وعليها ان تضع الاولويات لتطبيق هذه الوعود، ونأمل من الحكومة ان يكون ملف المتظاهرين هو الاهم، اضافة الى ملفات الفساد ومحاسبة الذين تسببوا بهدر المال العام والانتكاسات الامنية".

ودعا حمدان الحكومة الى "الشروع  بتحقيق مطالب المتظاهرين بتحديد جدول زمني حسب الاولويات، لان تلك المطالب واضحة وليست خافية على احد"، مؤكداً :" ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي امام مسؤولية مباشرة وجدية بالكشف عن المتسببين بتعطيل البرنامج الحكومي وتطبيق اولوياته، ومن اهمها ملف المتظاهرين".
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