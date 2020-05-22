طارق حرب : اقالة رئيس البرلمان جائزة قانونا





اكد الخبير القانوني، طارق حرب، امكانية اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.



وقال حرب في تصريح صحفي :" ان المادة 12/ ثانياً من النظام الداخلي اجازت لمجلس النواب اقالة رئيسه ".



واضاف :" ان المادة 12 / ثامناً من قانون مجلس النواب الرقم 13 لسنة 2018 ، اكدت ذلك بالنسبة لاقالة النائب ، اذ يشمل مصطلح النائب رئيس البرلمان باعتباره نائباً ، وقد اجازت الاقالة عند الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي ".



واوضح الخبير القانوني :" ان اقالة رئيس المجلس تكون بجلسة يتحقق بها النصاب الدستوري ، اي لا بد من حضور 165 نائبا على الاقل ، اكثر من نصف مجموع النواب البالغ 329 نائبا ، فاذا كان عدد النواب الحاضرين 165 فان موافقة 84 نائبا كافية لاقالة رئيس مجلس النواب ، واذا كان عدد النواب الحاضرين 200 نائب فأن تصويت 101 نائبا يكفي للاقالة باعتبارهم اكثر من النصف".

