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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 04:49 م

طارق حرب : اقالة رئيس البرلمان جائزة قانونا

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طارق حرب : اقالة رئيس البرلمان جائزة قانونا


اكد الخبير القانوني، طارق حرب، امكانية اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

وقال حرب في تصريح صحفي :" ان المادة 12/ ثانياً من النظام الداخلي اجازت لمجلس النواب اقالة رئيسه ".

 واضاف :" ان  المادة 12 / ثامناً  من قانون مجلس النواب الرقم 13 لسنة 2018 ، اكدت ذلك بالنسبة لاقالة النائب ، اذ يشمل مصطلح النائب رئيس البرلمان باعتباره نائباً ، وقد اجازت الاقالة عند الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي ".

واوضح الخبير القانوني :" ان  اقالة رئيس المجلس تكون بجلسة يتحقق بها النصاب الدستوري ، اي لا بد من حضور 165 نائبا على الاقل ، اكثر من نصف مجموع النواب البالغ 329 نائبا ،  فاذا كان عدد النواب الحاضرين 165 فان موافقة 84 نائبا كافية لاقالة رئيس مجلس النواب ، واذا كان عدد النواب الحاضرين 200 نائب فأن تصويت 101 نائبا يكفي للاقالة باعتبارهم اكثر من النصف".
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