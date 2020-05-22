العلاقات الخارجية البرلمانية : السعودية تستطيع ان تقدم الكثير للعراق





وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مثنى امين ، زيارة وزير المالية علي علاوي الى المملكة العربية السعودية ، بانها جزء من ملف تقوية علاقات العراق مع دول الجوار، مؤكدا :" ان السعودية دولة غنية وذات ثقل في المنطقة وتستطيع ان تقدم الكثير للعراق".



وقال امين في تصريح صحفي:" هناك العديد من الازمات التي يمر بها العراق على كافة الاصعدة، كالازمة الاقتصادية وازمة النفط ووباء كورونا، اضافة الى تجدد هجمات بعض خلايا داعش الارهابية، ناهيك عن الازمات السياسية التي عصفت بالبلد وجعلته في فراغ اداري"، مبينا :" ان الحكومة بدات تتعافى شيئا فشيئا، ويعتبر ملف تقوية العلاقات مع جيران العراق امرا مهما وضروريا في هذه المرحلة".



واضاف :" ان المملكة العربية السعودية دولة ذات ثقل واهمية بالمنطقة ، وهي دولة كبيرة وغنية وتستطيع ان تقدم الكثير للعراق، ولها تأثير كبير بقضية اسعار النفط عالميا، بالتالي فان التحرك عليها لمناقشة ملف النفط هو شئ ضروري".



وتابع عضو العلاقات الخارجية :" هناك ملفات اخرى عديدة ومهمة ، لا نعلم هل سيتم طرحها ، ام لا ، خلال زيارة وزير المالية الى السعودية، كقضية امدادات الغاز والكهرباء كبديل عن الامدادات القادمة من ايران ، ومن الممكن ان تقدم لنا اسعارا افضل في قضية استيراد الغاز والكهرباء".

