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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 04:39 م

مستشار رئيس الوزراء : زيارة وزير المالية للسعودية مهمة لتنشيط العلاقات بين البلدين

عبد-الامير-علاوي
مستشار رئيس الوزراء : زيارة وزير المالية للسعودية مهمة لتنشيط العلاقات بين البلدين

اكد  مظهر محمد صالح  المستشار المالي لرئيس الوزراء ، ان زيارة وزير المالية علي عبد الامير علاوي  للسعودية ، زيارة مهمة لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين ،و لثقلهما في اسواق النفط والطاقة .

وقال  محمد صالح في تصريح صحفي :"  ان  الزيارة تهدف الى تمتين روابط حسن الجوار مع دول محيط العراق ، لاسيما ان  العراق والسعودية هما المنتجان الرئيسان للنفط في منظمة اوبك ".

واضاف :" ان  البلدين  لاعبان مهمان في استقرار اسواق النفط والطاقة في العالم وينتجان لوحدهما قرابة ١٥٪ من انتاج النفط العالمي ، ويمتلكان قرابة نصف الاحتياطي النفطي لدول اوبك" .
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