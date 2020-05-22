مستشار رئيس الوزراء : زيارة وزير المالية للسعودية مهمة لتنشيط العلاقات بين البلدين



اكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء ، ان زيارة وزير المالية علي عبد الامير علاوي للسعودية ، زيارة مهمة لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين ،و لثقلهما في اسواق النفط والطاقة .



وقال محمد صالح في تصريح صحفي :" ان الزيارة تهدف الى تمتين روابط حسن الجوار مع دول محيط العراق ، لاسيما ان العراق والسعودية هما المنتجان الرئيسان للنفط في منظمة اوبك ".



واضاف :" ان البلدين لاعبان مهمان في استقرار اسواق النفط والطاقة في العالم وينتجان لوحدهما قرابة ١٥٪ من انتاج النفط العالمي ، ويمتلكان قرابة نصف الاحتياطي النفطي لدول اوبك" .