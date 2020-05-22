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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 أيار 2020 04:20 م

استطلاع هلال شوال الليلة .. وهذه الدولة تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

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 أعلنت أستراليا أن غدًا المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
ودعت عدة دول عربية وإسلامية، الجمعة، إلى تحري هلال عيد الفطر وشهر شوال، بينما حسمت دول أخرى أمرها وأعلنت موعد العيد بناء على الحسابات الفلكية، ومنها تونس.
وتتحرى دول العراق السعودية ومصر والإمارات والكويت  ودول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم  الجمعة، وإن نجحت رؤية هلال شوال، سيكون السبت هو أول أيام عيد الفطر، ولكن هذا أمر استبعده مركز الفلك الدولي بدولة الإمارات.
وقال المركز في بيان، إن رؤية الهلال مستحيلة الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو/أيار.
أما تونس، فهي الدولة العربية الوحيدة التي لجأت إلى الحسابات الفلكية في تحديد الهلال، وأعلنت رسميا أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لديها.
وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول يوم الأحد 24 مايو/أيار أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.
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