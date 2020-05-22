الجيش الليبي يقصف تمركزا لمليشيات السراج جنوبي طرابلس

قصف الجيش الليبي، اليوم الجمعة، تمركزا لمليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة جنوب شرق طرابلس.

وقال مصدر عسكري باللواء التاسع بالجيش الليبي إن "سلاح المدفعية استهدف منصتي صواريخ جراد ومنظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات السراج بمحور القرة بوللي كانت تستخدمها الميليشيات في قصف مدينة ترهونة بالصواريخ".

والأربعاء، أطلقت الميليشيات 60 صاروخا من طراز جراد استهدفت بها مواقع في ترهونة مخلفة أضرارا بالغة في منازل المدنيين، وجاء القصف كرد على هدنة إنسانية اقترحها الجيش الليبي خلال عيد الفطر، لكن مليشيات طرابلس رفضتها وردت عليها بالصورايخ مستهدفة المدنيين.

وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (تابع للجيش)، فجر الجمعة، إسقاط دفاعات الجيش 5 طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية منها اثنتان كانتا تستهدف المدنيين في ترهونة.

ومنذ ما يقرب من شهرين تحاول ميليشيات السراج اقتحام مدينة ترهونة (88 كم جنوبي طرابلس) للاستيلاء عليها وقطع خطوط الإمدادات عن غرف العمليات العسكرية للجيش الليبي المتقدمة في طرابلس.