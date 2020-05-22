الكتل السياسية تواصل معركتها حول الحقائب الشاغرة.. والكاظمي ينتقد التناقض في المواقف

واصلت الكتل السياسية معركتها حول الحقائب السبع الشاغرة في الحكومة، في حين بدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشكو من التناقض في مواقف الكتل التي تعلن موقفاً وتبطن آخر.

وأكد مراقبون، أنه طبقاً لأجواء المشاورات الجارية بين الكاظمي والكتل السياسية والنيابية، فإن ملف الوزارات المتبقية سيحسم بعد العيد مباشرة حين يستأنف البرلمان جلساته.

وأشاروا إلى أن الكاظمي لديه قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الخمس، إذ سيقدم سيرهم الذاتية قبل يوم من جلسة البرلمان بينما ينتظر مفاوضات الأكراد والشيعة بشأن الخارجية التي يديرها هو الآن بالوكالة. كما ينتظر القائمة النهائية لمرشحي وزارة النفط من محافظة البصرة.

وكان الكاظمي قد حصل على ثقة البرلمان، بحكومة مؤلفة من 22 حقيبة حصلت 15 منها على الثقة بينما بقيت 7 أخرى شاغرة بسبب الخلافات السياسية، رغم أن حكومته جاءت بمعادلة تقوم على قيامه بترشيح وزراء يتولى هو اختيارهم ويعرضهم على الكتل السياسية كي تتعهد منح الثقة داخل البرلمان.

ولم يمنح البرلمان 5 من الوزراء الذين رشحهم الكاظمي الثقة لأسباب مختلفة، وهو ما يفرض عليه استبدالهم من خلال آخرين، فيما بقيت وزارتا النفط والخارجية رهن الخلافات حول المرشحين. فحقيبة الخارجية التي عادت إلى الأكراد بعد تنازلهم للشيعة عن وزارة المالية لا تزال موضع خلاف شيعي - كردي بسبب إصرار الأكراد على منحها لوزير المالية السابق فؤاد حسين، بينما ترفض العديد من الكتل السياسية الشيعية توزيره.

أما وزارة النفط التي جعلها الكاظمي من حصة محافظة البصرة بوصفها أكثر المحافظات إنتاجاً للنفط، فإن عدد المرشحين لها بلغ 49 مرشحاً يتقدمهم 10 هم الأوفر حظاً، وسط تباين في المواقف بشأنهم.

وأعلنت كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنها لن تقدم أي مرشح للوزارات السبع الشاغرة.

وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي في تصريح صحفي، إن كتلة سائرون خوّلت رئيس الوزراء باختيار شخصيات مستقلة للوزارات الشاغرة، ولن تقدم مرشحين.

يذكر أن الكاظمي كتب في مقال صحفي عدة قبل يومين، أن أبرز ما يواجهه حالياً هو التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريتي في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض.