بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 أيار 2020
آخر الأخبار
درجال يتدخل لحل الازمة بين التطبيعية والاندية سائرون : الايام كفيلة بكشف مدى جدية الكاظمي في ملف المتظاهرين طارق حرب : اقالة رئيس البرلمان جائزة قانونا العلاقات الخارجية البرلمانية : السعودية تستطيع ان تقدم الكثير للعراق مستشار رئيس الوزراء : زيارة وزير المالية للسعودية مهمة لتنشيط العلاقات بين البلدين الكتل السياسية تواصل معركتها حول الحقائب الشاغرة.. والكاظمي ينتقد التناقض في المواقف وزير الصحة يعلن خطة الفترة القاسية.. والحجر المناطقي سيعمم على جميع المحافظات صدور أمر استقدم بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي رسول يكشف عن آلية تعامل الكاظمي مع المتظاهرين خلال المرحلة المقبلة اصابة شرطيين بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 22 أيار 2020 04:12 م

الكتل السياسية تواصل معركتها حول الحقائب الشاغرة.. والكاظمي ينتقد التناقض في المواقف

الكاظمي-2-1280x720

واصلت الكتل السياسية معركتها حول الحقائب السبع الشاغرة في الحكومة، في حين بدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشكو من التناقض في مواقف الكتل التي تعلن موقفاً وتبطن آخر.

وأكد مراقبون، أنه طبقاً لأجواء المشاورات الجارية بين الكاظمي والكتل السياسية والنيابية، فإن ملف الوزارات المتبقية سيحسم بعد العيد مباشرة حين يستأنف البرلمان جلساته.

وأشاروا إلى أن الكاظمي لديه قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الخمس، إذ سيقدم سيرهم الذاتية قبل يوم من جلسة البرلمان بينما ينتظر مفاوضات الأكراد والشيعة بشأن الخارجية التي يديرها هو الآن بالوكالة. كما ينتظر القائمة النهائية لمرشحي وزارة النفط من محافظة البصرة.

وكان الكاظمي قد حصل على ثقة البرلمان، بحكومة مؤلفة من 22 حقيبة حصلت 15 منها على الثقة بينما بقيت 7 أخرى شاغرة بسبب الخلافات السياسية، رغم أن حكومته جاءت بمعادلة تقوم على قيامه بترشيح وزراء يتولى هو اختيارهم ويعرضهم على الكتل السياسية كي تتعهد منح الثقة داخل البرلمان.

ولم يمنح البرلمان 5 من الوزراء الذين رشحهم الكاظمي الثقة لأسباب مختلفة، وهو ما يفرض عليه استبدالهم من خلال آخرين، فيما بقيت وزارتا النفط والخارجية رهن الخلافات حول المرشحين. فحقيبة الخارجية التي عادت إلى الأكراد بعد تنازلهم للشيعة عن وزارة المالية لا تزال موضع خلاف شيعي - كردي بسبب إصرار الأكراد على منحها لوزير المالية السابق فؤاد حسين، بينما ترفض العديد من الكتل السياسية الشيعية توزيره.

أما وزارة النفط التي جعلها الكاظمي من حصة محافظة البصرة بوصفها أكثر المحافظات إنتاجاً للنفط، فإن عدد المرشحين لها بلغ 49 مرشحاً يتقدمهم 10 هم الأوفر حظاً، وسط تباين في المواقف بشأنهم.

 وأعلنت كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنها لن تقدم أي مرشح للوزارات السبع الشاغرة.

وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي في تصريح صحفي، إن كتلة سائرون خوّلت رئيس الوزراء باختيار شخصيات مستقلة للوزارات الشاغرة، ولن تقدم مرشحين.

 يذكر أن الكاظمي كتب في مقال صحفي عدة قبل يومين، أن أبرز ما يواجهه حالياً هو التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريتي في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

مسؤول أمريكي: حزب الله هو الوكيل الإرهابي الأكثر خطورة للنظام الإيراني وعلى أوروبا حظره 22 أيار 2020 04:06 م

كورونا في العراق

وزير الصحة يعلن خطة الفترة القاسية.. والحجر المناطقي سيعمم على جميع المحافظات 22 أيار 2020 04:00 م

1

الكاظمي يوفد مبعوثاً للرياض.. ومصادر مطلعة: يستنجد بالسعودية لإنقاذ العراق من الإفلاس 22 أيار 2020 02:37 م

1

كذبة قرداش الإرهابي وتفجير سامراء.. دعاية الكاظمي الفارغة 22 أيار 2020 01:14 م

حريق محاصيل

خانقين تستغيث من كوارث هي الأسوأ منذ 2003 .. والحل لدى البيشمركة 22 أيار 2020 12:40 م

Capture

ماذا يحدث في ديالى؟.. هجمات غير مسبوقة لداعش الإرهابي في 4 سنوات من أجل العودة 22 أيار 2020 12:16 م

الكاظمي

الكاظمي: نواجه تحديات خطيرة .. و 4 محاور لعمل الحكومة لانتشال العراق من أزمته 22 أيار 2020 11:58 ص

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

لسنا معرضا لإيراز العضلات.. مسؤول في ديالى يوجه بازالة صور ”خامنئي“ وعصابته 22 أيار 2020 11:43 ص

التعليقات