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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 أيار 2020 04:10 م

الداخلية المصرية تضبط خلية إخوانية على صلة بـ"الجزيرة" القطرية

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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، عن ضبط خلية "إخوانية إرهابية" تقوم بإعداد تقارير "مفبركة" عن الأوضاع في البلاد وإرسالها لقناة "الجزيرة" القطرية.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن الخلية تتكون من 11 عنصرا إخوانيا كانوا يعدون مواد إعلامية مفبركة تستهدف المساس بأمن البلاد، مقابل مبالغ مالية ضخمة تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية، والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة "الجزيرة" تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابى. 
واعترف أفراد الخلية بأن مهامهم تتمثل في جمع المعلومات عن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، ومناطق أخرى، ومن ثم إرسالها إلى القيادات الإرهابية في  قطر، من أجل استخدامها في تشويه صورة قوات الجيش والشرطة، بحسب البيان.
وأكدت الداخلية المصرية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.

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