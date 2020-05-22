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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 أيار 2020 03:19 م

العمل تفتح نافذة للتواصل مع المواطنين بشأن منحة الطوارئ

شعار-وزارة-العمل

أعلنت  وزير  العمل والشؤون الاجتماعية  عادل الركابي فتح صفحة لمتابعة المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في منحة الطوارئ.


وقال الركابي إن"الوزارة ستفتح صفحة للاستفسار والمتابعة مع المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في هذا الدفعة"، لافتاً الى أنه "  خلال أسبوعين أو أكثر  ستكتمل كل الاطلاقات".

وأضاف أن"الوزارة أطلقت دفعه منحة الطوارئ للمستفيدين منها عن طريق الرسائل (اس ام اس) "، مبينا ان"الإطلاق سيكون على شكل دفعات لتجنب الازدحام الذي يحصل على منافذ التوزيع".

واوضح ان"عدد الاسر المشمولة بالمنحة بلغ مليونين و432 أسرة وستأتي إليهم عن طريق رسائل الهاتف لرب الأسر المثبت بالتقديم"، مشيرا الى ان" اطلاق هذه المنحة تم بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة وكذلك الوزارات والجهات الساندة الآخرى والمتمثلة بهيأة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة وديوان الرقابة المالية وكذلك شركات متطوعة ذات خبرة في مجال العمل والتوثيق الإلكتروني".

من جانب اخر اكد الركابي ان"الوزارة اطلقت الدفعة الثالثة من رواتب الحماية الاجتماعية للمستفيدين منها بعد ان تم تأمين مبالغ الحماية على الرغم من صعوبة الوضع المالي" منوها بأن " المبلغ المخصص لهذه الدفعة 391 مليار  دينار".

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