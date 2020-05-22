نائب: الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لإقناع العراقيين أن حكومته مؤقتة

أكد النائب باسم خشان، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لإقناع العراقيين أن حكومته مؤقتة.

وقال خشان في تصريح صحفي، إن الكاظمي يعتمد أسلوبا سيئا بإقناع الناس بأن جاء بحكومة مؤقتة، حيث أن الانتخابات المبكرة عبارة عن اكذوبة وشيء وهمي لا أساس له في الوجود.

وأضاف أن ضغط الشارع ووجود شخصيات لا تفقه بالقانون شيء كان سببا في طرح قانون الانتخابات الجديد، حيث ذهب باتجاه الترشيح الفردي من دون معرفة توزيع الدوائر الانتخابية.

وبين أن عدم تقسيم الدوائر الانتخابية سيخلق مشاكل كبيرة في العملية الانتخابية، ومن طالب بهذا القانون لا يفقهون مصلحة النظام الانتخابي.