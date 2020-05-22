الزيادي يوجه رسالة نارية لوزراء في حكومة الكاظمي يلتقون المالكي

وجه الخبير السياسي أحمد الزيادي، رسالة نارية إلى الوزراء الذين التقوا برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.



وقال الزيادي في تغريدة على "تويتر"، "الوزراء الجدد الذين يتقاطرون على المالكي في زيارات مكوكية منذ يومين وهم يعلمون بأن المالكي وكتلته لم تصوت لهم ولا لحكومة الكاظمي في البرلمان ".



وأوضح أن "هذه الزيارات تعكس مدى انعدام الكرامة لدى هؤلاء، انشغلوا بوزاراتكم ففيها هموم وتحديات ومصائب كبيرة افضل من زيارات لا تغني ولا تسمن من جوع".

