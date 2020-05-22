الطائي: لولا تواجد القوات الأمريكية لما استطعنا استعادة شبر من الأراضي التي سيطر عليها داعش

أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، أنه لولا تواجد القوات الأميركية، لما استطعنا استعادة شبر من الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الساسة ربطوا حصر السلاح بيد الدولة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وكأنهم حريصون على الدولة وأمنها من القوات الأمريكية".



وأضاف "لولا القوات الأميركية لما استطاعوا استعادة شبر من الأراضي التي سيطرت عليها داعش"، مبيناً أن "داعش هي توأم الميليشيات وتبقى ببقائهم وتزول بزوالهم".