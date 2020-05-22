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الجمعة, 22 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 22 أيار 2020 01:43 م

عائلة المعلق الرياضي الشهير مؤيد البدري تنفي أنباء وفاته

مؤيد البدري
نفت عائلة المعلق الرياضي الشهير مؤيد البدري أنباء وفاته، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لما أشيع عن وفاته.

ونشرت بعض وسائل الإعلام، نبأ وفاة "شيخ المعلقين" مؤيد البدري، لكن عائلته نفت الخبر مؤكدة أنه "حي يرزق والحمد لله".

ويتداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة البدري بين فترة وأخرى، نظرا لكبر سنه ومعاناته من مرض القلب.

والبدري "85 عاما"، من مواليد 1934، وهو من أبناء منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد، عمل في المجال الإعلامي من عام 1962 وحتى 1993.

وترك برنامجه الشهير "الرياضة في أسبوع"، بصمته لدى الجماهير العراقية الرياضية وغير الرياضية، وكان أشهر المعلقين على مباريات المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم.

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