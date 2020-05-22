نائب يكشف خريطة المناطق الأكثر سخونة وتوترا في ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس، عن التوزيع الجغراقي للمناطق الساخنة في ديالى.

وقال الجبوري في حديث له ،ان” ديالى تضم حاليا 3 مناطق ساخنة تستحوذ على النسبة الاكبر من الخروقات بسبب نشاط تنظيم داعش الارهابي بشكل لافت خاصة في الاونى الاخيرة وهي( شيخ بابا- حمرين- الحدودالادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة الحاوي)”.

واضاف الجبوري،ان” شيخ بابا هي قلب التحديات الامنية واخطرها في ديالى بشكل عام والاهالي في تلك المناطق تعاني يوميا من هجمات وخروقات واستهداف حتى مصادر رزقهم من خلال احراق الحقول مؤكدا بان التسلل بين المناطق اهم واخطر التحديات الامنية لافتا الى ان سخونة المناطق الثلاثة تاتي من قلة وجود القطعات العسكرية ناهيك عن الفراغات وهذا امر يجب الانتباه له وايجاد حلول عاجلة لايقاف نزيف الدماء”.

وشهدت ديالى مؤخرا سلسلة هجمات شنها داعش في الايام الماضية في قواطع مختلفة ما ادى الى سقوط ضحايا.