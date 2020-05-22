بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 أيار 2020
آخر الأخبار
اصابة شرطيين بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة العمل تفتح نافذة للتواصل مع المواطنين بشأن منحة الطوارئ نائب ينتقد رفع صور خامنئي والحوثي في بغداد وديالى الكاظمي يوفد مبعوثاً للرياض.. ومصادر مطلعة: يستنجد بالسعودية لإنقاذ العراق من الإفلاس نائب: الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لإقناع العراقيين أن حكومته مؤقتة الزيادي يوجه رسالة نارية لوزراء في حكومة الكاظمي يلتقون المالكي الطائي: لولا تواجد القوات الأمريكية لما استطعنا استعادة شبر من الأراضي التي سيطر عليها داعش عائلة المعلق الرياضي الشهير مؤيد البدري تنفي أنباء وفاته كذبة قرداش الإرهابي وتفجير سامراء.. دعاية الكاظمي الفارغة لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 22 أيار 2020 01:01 م

نائب يكشف خريطة المناطق الأكثر سخونة وتوترا في ديالى

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس، عن التوزيع الجغراقي للمناطق الساخنة في ديالى.
وقال الجبوري في حديث له ،ان” ديالى تضم حاليا 3 مناطق ساخنة تستحوذ على النسبة الاكبر من الخروقات بسبب نشاط تنظيم داعش الارهابي بشكل لافت خاصة في الاونى الاخيرة وهي( شيخ بابا- حمرين- الحدودالادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة الحاوي)”.
واضاف الجبوري،ان” شيخ بابا هي قلب التحديات الامنية واخطرها في ديالى بشكل عام والاهالي في تلك المناطق تعاني يوميا من هجمات وخروقات واستهداف حتى مصادر رزقهم من خلال احراق الحقول مؤكدا بان التسلل بين المناطق اهم واخطر التحديات الامنية لافتا الى ان سخونة المناطق الثلاثة تاتي من قلة وجود القطعات العسكرية ناهيك عن الفراغات وهذا امر يجب الانتباه له وايجاد حلول عاجلة لايقاف نزيف الدماء”.
وشهدت ديالى مؤخرا سلسلة هجمات شنها داعش في الايام الماضية في قواطع مختلفة ما ادى الى سقوط ضحايا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عمليات بغداد

القبض على اكثر من 47 الف مخالف للحظر الوقائي في بغداد 22 أيار 2020 10:20 ص

حظر التجوال في العراق

مقرر خلية الازمة النيابية: الحظر المناطقي "اكذوبة" والنظام الصحي قد ينهار خلال 10 ايام 22 أيار 2020 10:17 ص

القبض على متهمين

القبض على العصابة التي اغتالت المشرف العام لمؤسسة الرشيد الاعلامية 22 أيار 2020 10:13 ص

داعش الارهابي

إحباط محاولة تفجير بعجلة مفخخة مليئة بالمتفجرات في الأنبار 21 أيار 2020 12:31 م

حريق-22

لغز الحرائق في العراق .. ١٤٢ حريقا يلتهم ٤٠٧٤ دونما من القمح خلال شهر 21 أيار 2020 09:32 ص

عمليات بغداد

القبض على اكثر من 47 الف مخالف لحظر التجوال الوقائي في بغداد 21 أيار 2020 04:01 ص

مسلحون

إصابة لاعب للمنتخب الوطني العراقي للبليارد بهجوم مسلح ببغداد 20 أيار 2020 02:42 م

القبض

القبض على متهم بترويج المخدرات جنوبي البصرة 20 أيار 2020 01:57 م

التعليقات