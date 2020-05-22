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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 12:38 م

لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟

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لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟


ارسلت ادارة نادي نفط الوسط كتاب استدعاء لمدرب الفريق راضي شنيشل على خلفية حضوره مؤتمر المدربين والهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم.

وقال امين سر النادي سعد كاظم :" ان الادارة طلبت استدعاء المدرب راضي شنيشل للاستفهام عن سبب حضوره المؤتمر مع الهيئة التطبيعية ، رغم ان الادارة قاطعت المؤتمر بالاتفاق مع جميع الاندية ".

واشار الى :" ان الادارة  ابلغت المدرب ، في وقت سابق ، عدم موافقتها على حضوره المؤتمر لانه لم يأت وفق السياقات المهنية ويعد تدخلا بعمل الادارة "، مؤكدا :" ان الاندية ترفض الاتصال المباشر بالمدربين دون ايعاز من  اداراتها ".

يذكر ان ثلاثة  مدربين فقط حضروا الاجتماع ، هم راضي شنيشل وباسم قاسم وحسن احمد.
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