لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟





ارسلت ادارة نادي نفط الوسط كتاب استدعاء لمدرب الفريق راضي شنيشل على خلفية حضوره مؤتمر المدربين والهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم.



وقال امين سر النادي سعد كاظم :" ان الادارة طلبت استدعاء المدرب راضي شنيشل للاستفهام عن سبب حضوره المؤتمر مع الهيئة التطبيعية ، رغم ان الادارة قاطعت المؤتمر بالاتفاق مع جميع الاندية ".



واشار الى :" ان الادارة ابلغت المدرب ، في وقت سابق ، عدم موافقتها على حضوره المؤتمر لانه لم يأت وفق السياقات المهنية ويعد تدخلا بعمل الادارة "، مؤكدا :" ان الاندية ترفض الاتصال المباشر بالمدربين دون ايعاز من اداراتها ".



يذكر ان ثلاثة مدربين فقط حضروا الاجتماع ، هم راضي شنيشل وباسم قاسم وحسن احمد.

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