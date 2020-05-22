بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 22 أيار 2020
آخر الأخبار
اصابة شرطيين بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة العمل تفتح نافذة للتواصل مع المواطنين بشأن منحة الطوارئ نائب ينتقد رفع صور خامنئي والحوثي في بغداد وديالى الكاظمي يوفد مبعوثاً للرياض.. ومصادر مطلعة: يستنجد بالسعودية لإنقاذ العراق من الإفلاس نائب: الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لإقناع العراقيين أن حكومته مؤقتة الزيادي يوجه رسالة نارية لوزراء في حكومة الكاظمي يلتقون المالكي الطائي: لولا تواجد القوات الأمريكية لما استطعنا استعادة شبر من الأراضي التي سيطر عليها داعش عائلة المعلق الرياضي الشهير مؤيد البدري تنفي أنباء وفاته كذبة قرداش الإرهابي وتفجير سامراء.. دعاية الكاظمي الفارغة لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 12:37 م

باسم قاسم : الغاء الدوري سيسبب ضررا كبيرا للمنتخبات العراقية

349
باسم قاسم : الغاء الدوري سيسبب ضررا كبيرا للمنتخبات العراقية


اكد مدرب نادي الزوراء باسم قاسم، ان الغاء منافسات الدوري العراقي الممتاز سيسبب ضرراً كبيراً للمنتخبات العراقية.

وقال قاسم في تصريح صحفي :" ان توقف منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سيسبب ضرراً كبيراً للمنتخبات ، لا سيما الوطني والاولمبي والشباب".

واوضح انه :" في حال توقف الدوري الممتاز فان استعداد اسود الرافدين للبطولات المقبلة سيكون سيئا :"  مبيناً :" ان جميع المدربين قدموا نصيحتهم باستئناف الدوري ".

يذكر ان اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة،  حددت موعدا "افتراضيا" لاستئناف الدوري الممتاز في الثالث من شهر تموز المقبل.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
637210701888866431

اصابة شرطيين بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة 22 أيار 2020 03:29 م

شعار-وزارة-العمل

العمل تفتح نافذة للتواصل مع المواطنين بشأن منحة الطوارئ 22 أيار 2020 03:19 م

NB-81593-635131339252307631

نائب ينتقد رفع صور خامنئي والحوثي في بغداد وديالى 22 أيار 2020 03:09 م

باسم خشان

نائب: الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لإقناع العراقيين أن حكومته مؤقتة 22 أيار 2020 02:08 م

860 (1)

لماذا استدعت ادارة نادي نفط الوسط مدرب الفريق راضي شنيشل ؟ 22 أيار 2020 12:38 م

drugs_iraq

عصابة تروج المخدرات في ثلاث مدن .. في قبضة شرطة ديالى 22 أيار 2020 12:35 م

640

مليون طلب على 600 قطعة ارض سكنية في بغداد !! 22 أيار 2020 12:34 م

5e99c84a4c59b71d40674dde

المرأة النيابية : اشراك المرأة بصنع القرار غيرموجود بتفكير الكتل 22 أيار 2020 12:29 م

التعليقات