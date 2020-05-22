باسم قاسم : الغاء الدوري سيسبب ضررا كبيرا للمنتخبات العراقية





اكد مدرب نادي الزوراء باسم قاسم، ان الغاء منافسات الدوري العراقي الممتاز سيسبب ضرراً كبيراً للمنتخبات العراقية.



وقال قاسم في تصريح صحفي :" ان توقف منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سيسبب ضرراً كبيراً للمنتخبات ، لا سيما الوطني والاولمبي والشباب".



واوضح انه :" في حال توقف الدوري الممتاز فان استعداد اسود الرافدين للبطولات المقبلة سيكون سيئا :" مبيناً :" ان جميع المدربين قدموا نصيحتهم باستئناف الدوري ".



يذكر ان اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، حددت موعدا "افتراضيا" لاستئناف الدوري الممتاز في الثالث من شهر تموز المقبل.

