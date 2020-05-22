عصابة تروج المخدرات في ثلاث مدن .. في قبضة شرطة ديالى





اعلنت قيادة شرطة ديالى، عن الاطاحة بعصابة خطيرة لترويج المخدرات تنشط في ثلاث مدن بالمحافظة .



وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح صحفي :" ان قوة من شرطة ديالى نجحت ، من خلال عملية نوعية ، في الاطاحة بعصابة خطيرة لترويج المخدرات ، كانت تنشط في مدن مندلي وخانقين وبلدروز ، واعتقال 6 من افرادها ".



واضاف المهداوي :" ان العملية جاءت ضمن ستراتيجية الحرب على المخدرات ، التي بدأت بوتيرة كبيرة مطلع العام الجاري واسفرت عن الاطاحة بالعشرات من شبكات وخلايا ترويج المخدرات ، بينهم تجار كبار خطيرون للغاية" ، مشيرا الى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الانواع، بحوزة المعتقلين.