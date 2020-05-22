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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 22 أيار 2020 12:34 م

مليون طلب على 600 قطعة ارض سكنية في بغداد !!

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مليون طلب على 600 قطعة ارض سكنية في بغداد !!


تباشر  محافظة بغداد اعداد خطة لتخصيص الاراضي السكنية المفروزة ، البالغ عددها 600 قطعة في قضاء ابي غريب بعد عطلة عيد الفطر المبارك، فيما كشفت عن وجود مليون طلب لتسلم اراض من جميع الفئات المشمولة.

وقال مدير عام مديرية بلديات بغداد التابعة للمحافظة ياسر القريشي في تصريح صحفي :" ان المديرية ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، اعداد خطة لتوزيع الاراضي السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوزارات المستحقة ، ضمن خطتها لفرز الاراضي السكنية من اجل توزيعها بين الفئات المستحقة بموجب القرار 419 الخاص بتوزيع الاراضي".

واضاف القريشي:" ان المديرية قامت بفرز 600 قطعة ارض في منطقة المرسلات بقضاء ابي غريب من اجل توزيعها "، مشيرا الى :" ان عدد الاراضي المفروزة قليل جدا مقارنة بالحاجة الفعلية للفئات المستحقة وهي دوائر فك الارتباط التي التحقت بالمحافظة وهي مديريات التربية، الزراعة والصحة ، فضلا عن المشمولين بالمادة 140 من الدستور، وذوي الشهداء، والسجناء السياسيين وضحايا وجرحى الارهاب والعمليات العسكرية ".

وبين القريشي وجود مليون طلب لتسلم اراض من جميع الفئات المشمولة ، الامر الذي يوضح حجم الحاجة الى اراض سكنية .
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